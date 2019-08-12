Аграрії зібрали 37,5 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українські аграрії уже намолотили 37,5 млн тонн зерна нового врожаю. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
"Станом на 12 серпня ранніх зернових та зернобобових культур зібрано 37,5 млн тонн з площі 9,6 млн га або 97% до прогнозу", - вказали у відомстві.
Зокрема, намолочено:
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- пшениці – 27,6 млн тонн з площі 6,6 млн га (97%);
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- ячменю – ,7 млн тонн з площі 2,5 млн га (97%);
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- жита – 294 тис. тонн з площі 106 тис. га (90%);
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- вівса – 325 тис. тонн з площі 130 тис. га (71%);
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- гороху – 583 тис. тонн з площі 257 тис. га (100%).
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Крім того, ріпаку намолочено 3,1 млн тонн на площі 1,24 млн га або 99% до прогнозу.
Нагадаємо, експорт зерна у новому сезоні сягнув 4,7 млн тонн.