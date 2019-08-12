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06:35 • 94487 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127910 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138034 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126590 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128286 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130350 просмотра

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Аграрии собрали 37,5 млн тонн зерна нового урожая

Аграрии собрали 37,5 млн тонн зерна нового урожая

Киев  •  УНН

 • 7951 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинские аграрии уже намолотили 37,5 млн тонн зерна нового урожая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"По состоянию на 12 августа ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 37,5 млн тонн с площади 9,6 млн га или 97% к прогнозу", - указали в ведомстве.

В частности, намолочено:

  • пшеницы - 27,6 млн тонн с площади 6,6 млн га (97%);
  • ячменя - ,7 млн тонн с площади 2,5 млн га (97%);
  • ржи - 294 тыс. тонн с площади 106 тыс. га (90%);
  • овса - 325 тыс. тонн с площади 130 тыс. га (71%);
  • гороха - 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га (100%).

Кроме того, рапса намолочено 3,1 млн тонн на площади 1,24 млн га или 99% к прогнозу.

Напомним, экспорт зерна в новом сезоне достиг 4,7 млн тонн.

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