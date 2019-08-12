Аграрии собрали 37,5 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинские аграрии уже намолотили 37,5 млн тонн зерна нового урожая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"По состоянию на 12 августа ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 37,5 млн тонн с площади 9,6 млн га или 97% к прогнозу", - указали в ведомстве.
В частности, намолочено:
-
- пшеницы - 27,6 млн тонн с площади 6,6 млн га (97%);
-
- ячменя - ,7 млн тонн с площади 2,5 млн га (97%);
-
- ржи - 294 тыс. тонн с площади 106 тыс. га (90%);
-
- овса - 325 тыс. тонн с площади 130 тыс. га (71%);
-
- гороха - 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га (100%).
-
Кроме того, рапса намолочено 3,1 млн тонн на площади 1,24 млн га или 99% к прогнозу.
Напомним, экспорт зерна в новом сезоне достиг 4,7 млн тонн.