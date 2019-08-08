Експорт зерна у новому сезоні сягнув 4,7 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна у новому сезоні експортувала вже майже 4,7 мільйона тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства аграрної політики і продовольства України.
"Станом на 8 серпня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 4,7 млн тонн зернових культур, що на 1,6 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року", - вказали у відомстві.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
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- пшениці – 1,9 млн тонн;
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- ячменю – 1,1 млн тонн;
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- кукурудзи – 1,6 млн тонн.
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Окрім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 29,5 тис. тонн.
Нагадаємо, Україна у 2018/2019 маркетинговому році експортувала рекордну кількість зерна - 50,4 млн тонн.