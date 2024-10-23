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Аграрии Одесской области могут гордиться достижениями: Кипер рассказал о рекордных показателях сбора урожая

Аграрии Одесской области могут гордиться достижениями: Кипер рассказал о рекордных показателях сбора урожая

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:47  •  3019 просмотра

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Одесская область собрала рекордный урожай в 2024 году. Значительно выросли показатели зерновых, подсолнечника, овощей, картофеля и фруктов по сравнению с прошлым годом.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о промежуточных результатах сбора сельскохозяйственных культур, передает УНН.

"В этом году аграрии Одесской области могут гордиться своими достижениями. Несмотря на все вызовы, урожайность сельскохозяйственных культур в 2024 году значительно превышает результаты прошлого года!

Зерновые культуры: 4319,7 тыс. тонн - на 700,6 тыс. больше, чем в прошлом году. Урожайность тоже выросла и составляет 35,2 ц/га (в прошлом году - 31,7 ц/га)", - пишет он.

В частности, подсолнечника собрано 571,0 тыс. тонн, что на 97,3 тыс. больше прошлогоднего урожая. Урожайность увеличилась до 14,8 ц/га.

Урожай овощей вырос на 97,5 тыс. тонн, а картофеля собрано 276,1 тыс. тонн, что на 103,4% больше прошлогоднего урожая.

Вал урожая плодов и ягод составляет 75 тыс. тонн - увеличение на 113,3%.

Поздние культуры: кукуруза и соя еще активно собираются, а виноград уже собран с 82,4% площадей - 34 тыс. тонн вкусного винограда, при урожайности 40,7 ц/га.

"Такие результаты свидетельствуют о профессионализме наших фермеров и мощном потенциале Одесской области. Впереди завершение уборки поздних культур, но уже сейчас мы видим: 2024 год стал настоящим шагом вперед для нашего сельского хозяйства", - пишет Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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