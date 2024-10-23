Аграрии Одесской области могут гордиться достижениями: Кипер рассказал о рекордных показателях сбора урожая
Киев • УНН
Одесская область собрала рекордный урожай в 2024 году. Значительно выросли показатели зерновых, подсолнечника, овощей, картофеля и фруктов по сравнению с прошлым годом.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о промежуточных результатах сбора сельскохозяйственных культур, передает УНН.
"В этом году аграрии Одесской области могут гордиться своими достижениями. Несмотря на все вызовы, урожайность сельскохозяйственных культур в 2024 году значительно превышает результаты прошлого года!
Зерновые культуры: 4319,7 тыс. тонн - на 700,6 тыс. больше, чем в прошлом году. Урожайность тоже выросла и составляет 35,2 ц/га (в прошлом году - 31,7 ц/га)", - пишет он.
В частности, подсолнечника собрано 571,0 тыс. тонн, что на 97,3 тыс. больше прошлогоднего урожая. Урожайность увеличилась до 14,8 ц/га.
Урожай овощей вырос на 97,5 тыс. тонн, а картофеля собрано 276,1 тыс. тонн, что на 103,4% больше прошлогоднего урожая.
Вал урожая плодов и ягод составляет 75 тыс. тонн - увеличение на 113,3%.
Поздние культуры: кукуруза и соя еще активно собираются, а виноград уже собран с 82,4% площадей - 34 тыс. тонн вкусного винограда, при урожайности 40,7 ц/га.
"Такие результаты свидетельствуют о профессионализме наших фермеров и мощном потенциале Одесской области. Впереди завершение уборки поздних культур, но уже сейчас мы видим: 2024 год стал настоящим шагом вперед для нашего сельского хозяйства", - пишет Кипер.