Аграрії Одещини можуть пишатися досягненнями: Кіпер розповів про рекордні показники збору врожаю
Київ • УНН
Одеська область зібрала рекордний урожай у 2024 році. Значно зросли показники зернових, соняшнику, овочів, картоплі та фруктів порівняно з минулим роком.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про проміжні результати збору сільськогосподарських культур, передає УНН.
"Цьогоріч аграрії Одещини можуть пишатися своїми досягненнями. Незважаючи на всі виклики, врожайність сільськогосподарських культур у 2024 році значно перевищує результати минулого року!
Зернові культури: 4319,7 тис. тонн - на 700,6 тис. більше, ніж торік. Урожайність теж зросла і становить 35,2 ц/га (минулого року – 31,7 ц/га)", - пише він.
Так, соняшнику зібрано 571,0 тис. тонн, що на 97,3 тис. більше за минулорічний врожай. Урожайність збільшилась до 14,8 ц/га.
Урожай овочів зріс на 97,5 тис. тонн, а картоплі зібрано 276,1 тис. тонн, що на 103,4% більше за минулорічний врожай.
Вал урожаю плодів та ягід становить 75 тис. тонн - збільшення на 113,3%.
Пізні культури: кукурудза та соя ще активно збираються, а виноград уже зібрано з 82,4% площ - 34 тис. тонн смачного винограду, при врожайності 40,7 ц/га.
"Такі результати свідчать про професійність наших фермерів і потужний потенціал Одеської області. Попереду завершення збирання пізніх культур, але вже зараз ми бачимо: 2024 рік став справжнім кроком вперед для нашого сільського господарства", - пише Кіпер.