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Аграрії Одещини можуть пишатися досягненнями: Кіпер розповів про рекордні показники збору врожаю

Київ • УНН

 • 19318 перегляди

Одеська область зібрала рекордний урожай у 2024 році. Значно зросли показники зернових, соняшнику, овочів, картоплі та фруктів порівняно з минулим роком.

Аграрії Одещини можуть пишатися досягненнями: Кіпер розповів про рекордні показники збору врожаю

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про проміжні результати збору сільськогосподарських культур, передає УНН.

"Цьогоріч аграрії Одещини можуть пишатися своїми досягненнями. Незважаючи на всі виклики, врожайність сільськогосподарських культур у 2024 році значно перевищує результати минулого року!

Зернові культури: 4319,7 тис. тонн - на 700,6 тис. більше, ніж торік. Урожайність теж зросла і становить 35,2 ц/га (минулого року – 31,7 ц/га)", - пише він.

Так, соняшнику зібрано 571,0 тис. тонн, що на 97,3 тис. більше за минулорічний врожай. Урожайність збільшилась до 14,8 ц/га.

Урожай овочів зріс на 97,5 тис. тонн, а картоплі зібрано 276,1 тис. тонн, що на 103,4% більше за минулорічний врожай.

Вал урожаю плодів та ягід становить 75 тис. тонн - збільшення на 113,3%.

Пізні культури: кукурудза та соя ще активно збираються, а виноград уже зібрано з 82,4% площ - 34 тис. тонн смачного винограду, при врожайності 40,7 ц/га.

"Такі результати свідчать про професійність наших фермерів і потужний потенціал Одеської області. Попереду завершення збирання пізніх культур, але вже зараз ми бачимо: 2024 рік став справжнім кроком вперед для нашого сільського господарства", - пише Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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