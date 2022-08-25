Агитировал за присоединение к рф: псевдомеру Мариуполя сообщили о еще одном подозрении

Детали

Сообщается, что по данным следствия, с марта 2022 года пятеро депутатов Мариупольского городского совета запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» активно сотрудничают с российскими захватчиками.

«Добровольно согласившись занять фейковые должности председателя, его первого и еще трех заместителей так называемой администрации города Мариуполя, подозреваемые публично выражают восхищение идеями «русского мира» и агитируют население присоединить города Мариуполь к составу рф», – информирует ОГП.

Добавим, константин иващенко - депутат Мариупольского городского совета от ОПЗЖ - 4 апреля 2022 года был "назначен" оккупантами псевдомером Мариуполя.

«Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении пяти псевдодолжностным фейковой администрации временно оккупированного г. Мариуполя в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 2 ч.3. ст.110 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура отмечает, что по результатам специального досудебного расследования в отношении так называемого мэра и трех его заместителей уже направлены в суд обвинительные акты по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в отношении «мэра» завершено расследование по факту добровольного занятия должности в оккупационной администрации государства-агрессора (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Дополнение

Бывшей преподавательнице Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко сообщили о подозрении в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и терробороны.