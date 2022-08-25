Агітував за приєднання до рф: псевдомеру Маріуполя повідомили про ще одну підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. П’ятьом псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя, серед яких і псевдомер, заочно повідомлено про підозру через агітацію населення до приєднання Маріуполя до складу рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Повідомляється, що за даними слідства, з березня 2022 року п’ятеро депутатів Маріупольської міської ради забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» активно співпрацюють з російськими загарбниками.
«Добровільно погодившись обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації міста Маріуполя, підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями «руського миру» та агітують населення приєднати міста Маріуполь до складу рф», - інформує ОГП.
Додамо, костянтин іващенко - депутат Маріупольської міської ради від ОПЗЖ - 4 квітня 2022 року був "призначений" окупантами псевдомером Маріуполя.
«Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого м. Маріуполя у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Крім того, прокуратура зазначає, що за результатами спеціального досудового розслідування стосовно так званого мера і трьох його заступників вже скеровані до суду обвинувальні акти за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно «мера» завершено розслідування за фактом добровільного зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Доповнення
Колишній викладачці Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко повідомили про підозру у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони.