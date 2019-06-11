Агент Украины в трибунале: России не удастся избежать юрисдикции суда

"Россия представила длинный перечень возражений, однако все они имеют общий мотив и отражают позицию России по международному праву. Когда Россия посягает на наши природные ресурсы, она их присваивает - в одностороннем порядке. Когда подобным образом нарушаются права Государства по Конвенции, это Государство имеет право, согласно Конвенции, стремиться к разрешению спора. Россия пытается отобрать у Украины это право, вводя, опять же, в одностороннем порядке, аргумент о суверенитете. Несмотря на то, что Россия не смогла убедить Украину относительно достижения окончательной договоренности по Азовскому морю, она делает вид, будто желаемый ею результат все равно нашел отражение в нормах права", - сказала Зеркаль.

По ее словам, действия России односторонние, что бы она ни говорила о содержании правовых норм.

"Украина и Россия имеют спор, касающийся морского права. Украина имеет право на рассмотрение этого спора трибуналом по морскому праву. Сегодня вы увидите, почему России не удастся избежать вашей юрисдикции. Я убеждена: заслушав наши аргументы, вы согласитесь, что Украина уполномочена представить вам свое дело и стремиться к правосудию в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (КОМП)", - отметила агент Украины.

Она подчеркнула, что Россия выразила все возражения против юрисдикции этого трибунала, которые только можно представить, однако РФ не может уклониться от действия положений статей 286 и 288 Конвенции о том, что этот трибунал имеет юрисдикцию рассматривать и решать "любые споры, касающиеся толкования или применения настоящей Конвенции".

"Это дело касается массовых нарушений прав Украины по КОМП. Народ Украины со всем уважением к этому Арбитражному трибуналу надеется, что он встанет на защиту морского права", - добавила дипломат.

Напомним, 10 июня трибунал в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.