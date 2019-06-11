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Агент Украины в трибунале: России не удастся избежать юрисдикции суда

Киев • УНН

 • 7457 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Заслушав аргументы украинской стороны, членам Арбитражного трибунала станет понятно, почему России не удастся избежать юрисдикции этого суда. Об этом сегодня заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Агент Украины в трибунале: России не удастся избежать юрисдикции суда

"Россия представила длинный перечень возражений, однако все они имеют общий мотив и отражают позицию России по международному праву. Когда Россия посягает на наши природные ресурсы, она их присваивает - в одностороннем порядке. Когда подобным образом нарушаются права Государства по Конвенции, это Государство имеет право, согласно Конвенции, стремиться к разрешению спора. Россия пытается отобрать у Украины это право, вводя, опять же, в одностороннем порядке, аргумент о суверенитете. Несмотря на то, что Россия не смогла убедить Украину относительно достижения окончательной договоренности по Азовскому морю, она делает вид, будто желаемый ею результат все равно нашел отражение в нормах права", - сказала Зеркаль.

По ее словам, действия России односторонние, что бы она ни говорила о содержании правовых норм.

"Украина и Россия имеют спор, касающийся морского права. Украина имеет право на рассмотрение этого спора трибуналом по морскому праву. Сегодня вы увидите, почему России не удастся избежать вашей юрисдикции. Я убеждена: заслушав наши аргументы, вы согласитесь, что Украина уполномочена представить вам свое дело и стремиться к правосудию в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (КОМП)", - отметила агент Украины.

Она подчеркнула, что Россия выразила все возражения против юрисдикции этого трибунала, которые только можно представить, однако РФ не может уклониться от действия положений статей 286 и 288 Конвенции о том, что этот трибунал имеет юрисдикцию рассматривать и решать "любые споры, касающиеся толкования или применения настоящей Конвенции".

"Это дело касается массовых нарушений прав Украины по КОМП. Народ Украины со всем уважением к этому Арбитражному трибуналу надеется, что он встанет на защиту морского права", - добавила дипломат.

Напомним, 10 июня трибунал в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.

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