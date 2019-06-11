Агент України у трибуналі: Росії не вдасться уникнути юрисдикції суду

"Росія представила довгий перелік заперечень, проте усі вони мають спільний мотив і відображають позицію Росії щодо міжнародного права. Коли Росія зазіхає на наші природні ресурси, вона їх присвоює – в односторонньому порядку. Коли подібним чином порушуються права Держави за Конвенцією, ця Держава має право, відповідно до Конвенції, прагнути вирішення спору. Росія намагається відібрати в України це право, запроваджуючи, знову ж, в односторонньому порядку, аргумент щодо суверенітету. Попри те, що Росія не змогла переконати Україну стосовно досягнення остаточної домовленості щодо Азовського моря, вона робить вигляд, ніби бажаний нею результат все одно знайшов відображення у нормах права", - сказала Зеркаль.

З її слів, дії Росії односторонні, що б вона не казала стосовно змісту правових норм.

"Україна та Росія мають спір, який стосується морського права. Україна має право на розгляд цього спору трибуналом з морського права. Сьогодні ви побачите, чому Росії не вдастся уникнути вашої юрисдикції. Я переконана: заслухавши наші аргументи, ви погодитесь, що Україна уповноважена представити вам свою справу та прагнути правосуддя відповідно до Конвенції ООН з морського права (КОМП)", - зазначила агент України.

Вона наголосила, що Росія висловила усі заперечення проти юрисдикції цього трибуналу, які лише можна уявити, проте РФ не може ухилитись від дії положень статей 286 та 288 Конвенції про те, що цей трибунал має юрисдикцію розглядати та вирішувати "будь-які спори, які стосуються тлумачення чи застосування цієї Конвенції".

"Ця справа стосується масових порушень прав України за КОМП. Народ України з усією повагою до цього Арбітражного трибуналу сподівається, що він стане на захист морського права", - додала дипломат.

Нагадаємо, 10 червня суд у Гаазі почав засідання у справі України проти РФ щодо морського права.