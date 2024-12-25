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Афганистан осудил пакистанскую атаку, которая привела к 46 погибшим: талибы обещают отомстить

Афганистан осудил пакистанскую атаку, которая привела к 46 погибшим: талибы обещают отомстить

Киев  •  УНН

 • 2190 просмотра

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В результате бомбардировки Пакистаном провинции Пактика в Афганистане погибли 46 человек, в основном женщины и дети. Талибан пообещал отомстить за атаку и защищать свой суверенитет.

По меньшей мере 46 человек погибли в результате бомбардировки, осуществленной Пакистаном в афганской провинции Пактика за прошедшие сутки. 

Передает УНН с ссылкой на SWI и France 24.

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид заявил поздно вечером во вторник, что Пакистан обстрелял четыре района в районе Бармаль на востоке провинции Пактика. 

По меньшей мере 46 человек погибли в результате пакистанской бомбардировки афганской провинции Пактика. Об этом заявило в среду правительство афганского движения «Талибан».  

«Общее количество погибших - 46, большинство из которых - дети и женщины», - сказал он.

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Представитель Талибана добавил также, что еще шесть человек получили ранения, - среди них преимущественно дети.

В Талибане пообещали отомстить. 

«Исламский Эмират не оставит этот трусливый поступок без ответа, а считает защиту своей территории и суверенитета своим неотъемлемым правом», - говорится в заявлении.

Дополнение

Источник связал эту операцию частично с нападением на военную базу 21 декабря и подчеркнул, что есть «достоверные доказательства того, что режим Талибана способствует транзиту боевиков движения „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП) через границу для совершения нападений в Пакистане».

«Эти операции (в Афганистане) будут продолжаться, если и когда это будет необходимо», - предупреждает неназванный представитель Пакистана.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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