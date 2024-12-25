Афганистан осудил пакистанскую атаку, которая привела к 46 погибшим: талибы обещают отомстить

По меньшей мере 46 человек погибли в результате бомбардировки, осуществленной Пакистаном в афганской провинции Пактика за прошедшие сутки.

Передает УНН с ссылкой на SWI и France 24.

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид заявил поздно вечером во вторник, что Пакистан обстрелял четыре района в районе Бармаль на востоке провинции Пактика.

По меньшей мере 46 человек погибли в результате пакистанской бомбардировки афганской провинции Пактика. Об этом заявило в среду правительство афганского движения «Талибан».

«Общее количество погибших - 46, большинство из которых - дети и женщины», - сказал он.

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Представитель Талибана добавил также, что еще шесть человек получили ранения, - среди них преимущественно дети.

В Талибане пообещали отомстить.

«Исламский Эмират не оставит этот трусливый поступок без ответа, а считает защиту своей территории и суверенитета своим неотъемлемым правом», - говорится в заявлении.

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Источник связал эту операцию частично с нападением на военную базу 21 декабря и подчеркнул, что есть «достоверные доказательства того, что режим Талибана способствует транзиту боевиков движения „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП) через границу для совершения нападений в Пакистане».

«Эти операции (в Афганистане) будут продолжаться, если и когда это будет необходимо», - предупреждает неназванный представитель Пакистана.

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