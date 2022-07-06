Афганистан обстрелял Узбекистан пятью реактивными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Афганистан обстрелял территорию Узбекистана реактивными снарядами. Об этом сообщил МИД Узбекистана на своем официальном сайте, передает УНН.
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Вчера, около пяти вечера, на приграничной территории Узбекистана зафиксировали падение пяти реактивных снарядов, которые, вероятно, перелетели с территории Афганистана.
Как отметили в МИДе Узбекистана, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.
Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в Термезе, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов.
В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин этого инцидента.
Напомним
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