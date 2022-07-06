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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 9738 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Афганістан обстріляв Узбекистан пʼятьма реактивними снарядами

Афганістан обстріляв Узбекистан пʼятьма реактивними снарядами

Київ • УНН

 • 571129 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Афганістан обстріляв територію Узбекистану реактивними снарядами. Про це повідомило МЗС Узбекистану на своєму офіційному сайті, передає УНН.

Деталі

Вчора, близько пʼятої вечора, на прикордонній території Узбекистану зафіксували падіння п'яти реактивних снарядів, які, ймовірно, перелетіли з території Афганістану.

Як зазначили в МЗС Узбекистану, при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв та руйнувань немає.

Завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у м. Термеза, п'ятий снаряд виявлено на футбольному полі. Виявлені снаряди знешкоджені підрозділом саперів.

Наразі компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту.

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