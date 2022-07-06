Афганістан обстріляв Узбекистан пʼятьма реактивними снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Афганістан обстріляв територію Узбекистану реактивними снарядами. Про це повідомило МЗС Узбекистану на своєму офіційному сайті, передає УНН.
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Вчора, близько пʼятої вечора, на прикордонній території Узбекистану зафіксували падіння п'яти реактивних снарядів, які, ймовірно, перелетіли з території Афганістану.
Як зазначили в МЗС Узбекистану, при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв та руйнувань немає.
Завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у м. Термеза, п'ятий снаряд виявлено на футбольному полі. Виявлені снаряди знешкоджені підрозділом саперів.
Наразі компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту.
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