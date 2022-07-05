У Казахстані вспалахнула велика пожежа: загорілися 4 бази відпочинку, є постраждалі

Деталі

Попередня площа загорання склала 3 тис. квадратних метрів. Від вогню постраждали 4 бази відпочинку. На місці пожежі задіяно 186 осіб та 29 одиниць техніки. Полум'я гасили майже 7 годин: пожежники, співробітники поліції, місцеве населення та органи влади.

За медичною допомогою звернулися 7 осіб, після огляду та надання першої допомоги госпіталізації не потребували.

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"Гасіння ускладнював вітер, що досягає 10 метрів за секунду. Вогонь миттєво поширювався від одного дерев'яного будинку до іншого", - доповіли в місцевому ДСНС.

Причину пожежі встановлюють.

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