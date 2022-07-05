У Казахстані вспалахнула велика пожежа: загорілися 4 бази відпочинку, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Внаслідок великої пожежі на узбережжі озера Алаколь у Казахстані від вогню постраждали 4 бази відпочинку. Семеро людей звернулися за допомогою до медиків. Про це інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
Попередня площа загорання склала 3 тис. квадратних метрів. Від вогню постраждали 4 бази відпочинку. На місці пожежі задіяно 186 осіб та 29 одиниць техніки. Полум'я гасили майже 7 годин: пожежники, співробітники поліції, місцеве населення та органи влади.
За медичною допомогою звернулися 7 осіб, після огляду та надання першої допомоги госпіталізації не потребували.
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"Гасіння ускладнював вітер, що досягає 10 метрів за секунду. Вогонь миттєво поширювався від одного дерев'яного будинку до іншого", - доповіли в місцевому ДСНС.
Причину пожежі встановлюють.
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