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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Казахстані вспалахнула велика пожежа: загорілися 4 бази відпочинку, є постраждалі

У Казахстані вспалахнула велика пожежа: загорілися 4 бази відпочинку, є постраждалі

Київ • УНН

 • 162166 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Внаслідок великої пожежі на узбережжі озера Алаколь у Казахстані від вогню постраждали 4 бази відпочинку. Семеро людей звернулися за допомогою до медиків. Про це інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Попередня площа загорання склала 3 тис. квадратних метрів. Від вогню постраждали 4 бази відпочинку. На місці пожежі задіяно 186 осіб та 29 одиниць техніки. Полум'я гасили майже 7 годин: пожежники, співробітники поліції, місцеве населення та органи влади. 

За медичною допомогою звернулися 7 осіб, після огляду та надання першої допомоги госпіталізації не потребували.

Цитата

"Гасіння ускладнював вітер, що досягає 10 метрів за секунду. Вогонь миттєво поширювався від одного дерев'яного будинку до іншого", - доповіли в місцевому ДСНС.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо

Лісова пожежа вирує на північ від Афін, одне місто евакуйовано.

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