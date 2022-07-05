В Казахстане вспыхнул большой пожар: загорелись 4 базы отдыха, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В результате большого пожара на побережье озера Алаколь в Казахстане от огня пострадали 4 базы отдыха. Семь человек обратились за помощью к медикам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
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Предыдущая площадь возгорания составила 3 тыс. квадратных метров. От огня пострадали 4 базы отдыха. На месте пожара задействовано 186 человек и 29 единиц техники. Пламя тушили почти 7 часов: пожарные, сотрудники полиции, местное население и власти.
За медицинской помощью обратились 7 человек, после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались.
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"Тушение усложнял ветер, достигающий 10 метров в секунду. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому", — доложили в местном ГСЧС.
Причину пожара устанавливают.
Напомним
Лесной пожар бушует к северу от Афин, один город эвакуирован.