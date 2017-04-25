АЭС Украины за сутки произвели 262,05 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 24 апреля выработали 262,05 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".