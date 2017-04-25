АЭС Украины за сутки произвели 262,05 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 24 апреля выработали 262,05 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
25 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 69-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 22-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 24-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 460 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Как сообщал УНН 24 апреля, атомные электростанции Украины за сутки произвели 262, 23 млн кВт-ч электроэнергии.