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АЕС України за добу виробили 262,05 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 11770 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Атомні електростанції України за добу 24 квітня виробили 262,05 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

25 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 69-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 22-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 24-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 460 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 1 975 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Як повідомляв УНН 24 квітня, атомні електростанції України за добу виробили 262,23 млн кВт-г електроенергії.

Українські Національні Новини

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