АЭС Украины за сутки произвели 244,16 млн кВт-ч электроэнергии

5 мая на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 79-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 32-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 34-ые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 360 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 685 МВт, ХАЭС - 1 720 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 5 мая 2017 года составляет 590 МВт. С балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЮУАЭС-1 - 78%, ХАЭС-1 - 75%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 13,74 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 4 мая, украинские АЭС в сутки произвели 243,41 млн кВт-ч электроэнергии.

Также в Японии неделю не могут потушить пожар в радиоактивном лесу возле АЭС "Фукусима-1".