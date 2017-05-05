АЭС Украины за сутки произвели 244,16 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинские АЭС за сутки 4 мая выработали 244,16 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
5 мая на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 79-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 32-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 34-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 360 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 685 МВт, ХАЭС - 1 720 МВт.
Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 5 мая 2017 года составляет 590 МВт. С балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЮУАЭС-1 - 78%, ХАЭС-1 - 75%.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 13,74 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 4 мая, украинские АЭС в сутки произвели 243,41 млн кВт-ч электроэнергии.
Также в Японии неделю не могут потушить пожар в радиоактивном лесу возле АЭС "Фукусима-1".