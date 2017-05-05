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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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АЕС України за добу виробили 244,16 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 12477 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Українські АЕС за добу 4 травня виробили 244,16 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

АЕС України за добу виробили 244,16 млн кВт-г електроенергії

5 травня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 79-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 32-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 34-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 360 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 685 МВт, ХАЕС – 1 720 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 5 травня 2017 року становить 590 МВт. З балансовими обмеженнями працювали енергоблоки ЮУАЕС-1 ‒ 78%, ХАЕС-1 ‒ 75%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 13,74 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 4 травня, українські АЕС за добу виробили 243,41 млн кВт-г електроенергії.

Також в Японії тиждень не можуть загасити пожежу в радіоактивному лісі біля АЕС "Фукусіма-1".

 

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