Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов

"Сегодня в Ужгороде встретили обновленный регулярный рейс Киев-Ужгород. Аэропорт в Ужгороде заработал", - написал Порошенко.

Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) завершило сертификационные действия в рамках сертификационного аудита "Украэроруха". Сертификация "Украэроруха" со стороны EASA осуществляется с целью выполнения требований законодательства ЕС и получения "Украэрорух" права по предоставлению услуг обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, который необходим для выполнения взлетов и посадок воздушных судов по приборам с/на аэродром "Ужгород" .

Впрочем, по словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, постоянные ссоры, скандалы, коррупционные обвинения, оттягивали перспективу возобновления полноценной работы международного аэропорта "Ужгород" на неопределенный срок.

В 2018 году Мининфраструктуры согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме "Ужгород".

На реконструкцию аэропорта "Ужгород" местные власти выделили 11 млн грн.