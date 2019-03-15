Аеропорт "Ужгород" відновив прийом рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Аеропорт в Ужгороді відновив роботу – він сьогодні прийняв перший після перерви рейс з Києва. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні в Ужгороді зустріли відновлений регулярний рейс Київ-Ужгород. Аеропорт в Ужгороді запрацював", - написав Порошенко.
Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) завершило сертифікаційні дії в рамках сертифікаційного аудиту "Украероруху". Сертифікація "Украероруху" з боку EASA здійснюється з метою виконання вимог законодавства ЄС та отримання "Украерорухом" права із надання послуг обслуговування повітряного руху у частині повітряного простору Словаччини, який необхідний для виконання злетів та посадок повітряних суден за приладами з/на аеродром "Ужгород".
Утім, за словами голови Закарпатської ОДА Генадія Москаля, постійні чвари, скандали, корупційні звинувачення відтягували перспективу відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту "Ужгород" на невизначений термін.
У 2018 року Мінінфраструктури погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі "Ужгород".
На реконструкцію аеропорту "Ужгород" місцева влада виділила 11 млн грн.