Аэропорт на юге Японии на час остался без энергоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Центральный аэропорт префектуры Окинава остался в воскресенье утром без энергоснабжения более чем на час. Об этом сообщил общественное телевидение NHK, передает УНН.
Это привело к полному отключению всех систем регистрации на рейсы. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, однако инцидент стал причиной задержек длительностью от 15 минут до часа вылетов и прилетов авиарейсов.
Специалисты аэропорта выясняют, что стало причиной отключения электроэнергии.
Как сообщал УНН, в Японии началась первая фаза продажи билетов на летнюю Олимпиаду
Напомним, зимой более ста рейсов были отменены из-за снегопадов в регионе Канто в Японии.