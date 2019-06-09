Аеропорт на півдні Японії на годину залишився без енергопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Центральний аеропорт префектури Окінава залишився в неділю вранці без енергопостачання більш ніж на годину. Про це повідомило громадське телебачення NHK, передає УНН.
Це призвело до повного відключення всіх систем реєстрації на рейси. В даний час енергопостачання відновлено, проте інцидент став причиною затримок тривалістю від 15 хвилин до години вильотів і прильотів авіарейсів.
Фахівці аеропорту з'ясовують, що стало причиною відключення електроенергії.
Як повідомляв УНН, в Японії почалася перша фаза продажу квитків на літню Олімпіаду
Нагадаємо, взимку понад сто рейсів були скасовані через снігопади в регіоні Канто у Японії.