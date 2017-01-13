Аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в прошлом году почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В течение января-декабря 2016 г. пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" вырос на 19,4% - до 1,13 млн пассажиров по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, передает УНН.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что, в частности на международных рейсах пассажиропоток составил 1,06 млн человек, а на внутренних - 62,8 тыс. пассажиров.
При этом, согласно данным аэропорта, за прошлый год зафиксировали 18,27 тыс. рейсов на прилет и вылет, что на 2,3% больше, чем в 2015 году. Международных рейсов было 14,38 тыс., а внутренних - 3,89 тыс.
Как сообщили в пресс-службе, наиболее популярные международные направления за январь-декабрь 2016 г. - Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анталья (Турция), Дортмунд (Германия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.
Наиболее популярные туристические направления за январь-декабрь 2016 г. - Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анталья (Турция), Ларнака (Кипр), Тиват (Черногория).
Как сообщал УНН, аэропорт "Борисполь" вошел в топ-3 самых быстрорастущих аэропортов Европы.