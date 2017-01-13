Аеропорт “Київ” збільшив пасажиропотік у минулому році майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Протягом січня-грудня 2016 року пасажиропотік в міжнародному аеропорту “Київ” зріс на 19,4% — до 1,13 млн пасажирів порівняно з попереднім роком. Про це йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту, передає УНН.
У прес-службі аеропорту повідомили, що, зокрема на міжнародних рейсах пасажиропотік становив 1,06 млн осіб, а на внутрішніх — 62,8 тис. пасажирів.
При цьому, згідно з даними летовища, протягом минулого року зафіксовано 18,27 тис. рейсів на приліт і виліт, що на 2,3% більше, ніж у 2015 році. Міжнародних рейсів було 14,38 тис., а внутрішніх — 3,89 тис.
Як поінформували у прес-службі, найбільш популярні міжнародні напрямки за січень-грудень 2016 року — Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ), Будапешт (Угорщина), Анталья (Туреччина), Дортмунд (Німеччина); внутрішні — Одеса, Запоріжжя, Львів.
Найбільш популярні туристичні напрямки за січень-грудень 2016 року — Дубай (ОАЕ), Будапешт (Угорщина), Анталья (Туреччина), Ларнака (Кіпр), Тіват (Чорногорія).
Як повідомляв УНН, аеропорт “Бориспіль” ввійшов в топ-3 найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи.