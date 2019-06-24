Аэропорт "Киев" в Жулянах закроют на 10 дней в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Аэропорт “Киев” в Жулянах закроют на ремонт со 2 по 12 сентября. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе аэропорта.
“Покрытие, которое существует в нашем аэропорту, — это не бетонное, а асфальтовое покрытие, — нуждается в реконструкции время от времени. Сейчас на 10 дней закрываем полосу — со 2 по 12 сентября”, — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы прошлый раз аэропорт закрывался на реконструкцию в 2017 году.
При этом в пресс-службе уточнили, что все рейсы аэропорта будут выполняться на запасном аэродроме — в аэропорту “Борисполь”.
Напомним, правительство приняло решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта “Днепр”.