Аеропорт "Київ" в Жулянах закриють на 10 днів у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Аеропорт “Київ” в Жулянах закриють на ремонт з 2 по 12 вересня. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі аеропорту.
“Покриття, яке існує в нашому аеропорті, — це не бетонне, а асфальтове покриття, — потребує реконструкції час від часу. Зараз на 10 днів закриваємо смугу — з 2 по 12 вересня”, — зазначили в прес-службі.
За даними прес-служби попереднього разу аеропорт зачинявся на реконструкцію в 2017 році.
При цьому в прес-службі уточнили, що всі рейси аеропорту будуть виконуватись на запасному аеродромі — в аеропорті “Бориспіль”.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про виділення 200 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту “Дніпро”.