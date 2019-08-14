Аэропорт Гонконга получил судебный ордер на разгон демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Администрация Международного аэропорта Гонконг получила судебный ордер, который позволяет выдворить демонстрантов из терминала, где второй день подряд из-за протестов отменяют авиарейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Ордер на разгон демонстрантов с территории аэропорта был получен вечером во вторник. На данный момент еще нет информации о том, какие именно действия он позволяет совершать относительно протестующих, чтобы вывести их из здания.
Ожидается, что ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что, по информации американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом.