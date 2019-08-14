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Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер на розгін демонстрантів

Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер на розгін демонстрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконг отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

Ордер на розгін демонстрантів з території аеропорту був отриманий увечері у вівторок. На даний момент ще немає інформації про те, які саме дії він дозволяє робити стосовно протестувальників, щоб вивести їх з будівлі.

Очікується, що ордер набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Гонконгом.

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