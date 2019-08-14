Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер на розгін демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконг отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
Ордер на розгін демонстрантів з території аеропорту був отриманий увечері у вівторок. На даний момент ще немає інформації про те, які саме дії він дозволяє робити стосовно протестувальників, щоб вивести їх з будівлі.
Очікується, що ордер набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Гонконгом.