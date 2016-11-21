Адвокату Н.Полозову пытаются отомстить за защиту крымских татар - М.Фейгин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Адвокату Николаю Полозову, привлекая к ответственности за "оскорбление" крымского прокурора, пытаются отомстить за защиту крымских татар. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал российский адвокат и основатель Фонда помощи политзаключенным Марк Фейгин, передает УНН.
"Полозову, пытаясь привлечь его к ответственности за якобы оскорбление крымского прокурора, мстят за дело Чийгоза и освобождение Джемилева", - написал он.
Напомним, 3 ноября российский адвокат Николай Полозов сообщил о попытке ФСБ РФ в аннексированном Крыму проводить к нему следственные действия.
Как сообщал УНН, факты преследования Н.Полозова ФСБ были озвучены на заседании Совета ОБСЕ.