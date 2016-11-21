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Адвокату М.Полозову намагаються помститись за захист кримських татар – М.Фейгін

Адвокату М.Полозову намагаються помститись за захист кримських татар – М.Фейгін

Київ • УНН

 • 6942 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Адвокату Миколі Полозову, притягуючи до відповідальності за “образу” кримського прокурора, намагаються помститися за захист кримських татар. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав російський адвокат та засновник Фонду допомоги політв’язням Марк Фейгін, передає УНН.

“Полозову, намагаючись притягти його до відповідальності за нібито образу кримського прокурора, мстяться за справу Чийгоза і звільнення Джемілєва”, — написав він.

Нагадаємо, 3 листопада російський адвокат Микола Полозов повідомив про намагання ФСБ РФ в анексованому Криму проводити щодо нього слідчі дії.

Як повідомляв УНН, факти переслідування М.Полозова ФСБ були озвучені на засіданні Ради ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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