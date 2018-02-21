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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59456 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71562 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74475 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106139 просмотра

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Адвокаты Януковича намеренно сорвали допрос Порошенко - прокуратура

Адвокаты Януковича намеренно сорвали допрос Порошенко - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 10925 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича сегодня сама намеренно сорвала допрос Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева журналистам заявил прокурор Максим Крым, передает корреспондент УНН.

“Защита, фактически опасаясь проводить этот допрос, сделала все возможное, чтобы этот допрос не состоялся... Защитой были поставлены вопросы, не относящиеся сути дела. Фактически это происходило с одной целью — манипулирование, чтобы данный допрос был снят”, — сказал М.Крым.

Он отметил, что “никоим образом сторона обвинения не состоит в сговоре ни с судом, ни с кем в Администрации Президента. Никакие вопросы ни с кем не согласовывались”.

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании в суде были допрошены постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и Президент Украины Петр Порошенко. Они стали последними свидетелями со стороны обвинения. Завтра суд планирует начать допрос свидетелей стороны защиты Виктора Януковича, которая заявляла о вызове 103 свидетелей со своей стороны.

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