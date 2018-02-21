Адвокаты Януковича намеренно сорвали допрос Порошенко - прокуратура

“Защита, фактически опасаясь проводить этот допрос, сделала все возможное, чтобы этот допрос не состоялся... Защитой были поставлены вопросы, не относящиеся сути дела. Фактически это происходило с одной целью — манипулирование, чтобы данный допрос был снят”, — сказал М.Крым.

Он отметил, что “никоим образом сторона обвинения не состоит в сговоре ни с судом, ни с кем в Администрации Президента. Никакие вопросы ни с кем не согласовывались”.

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании в суде были допрошены постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и Президент Украины Петр Порошенко. Они стали последними свидетелями со стороны обвинения. Завтра суд планирует начать допрос свидетелей стороны защиты Виктора Януковича, которая заявляла о вызове 103 свидетелей со своей стороны.