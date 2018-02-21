Адвокати Януковича навмисно зірвали допит Порошенка - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича сьогодні сама навмисно зірвала допит Президента України Петра Порошенка. Про це сьогодні по завершенню судового засідання в Оболонському районному суді Києва журналістам заявив прокурор Максим Крим, передає кореспондент УНН.
“Захист, фактично, побоюючись проводити цей допит, зробив все можливо, що цей допит не відбувся... Захистом були поставлені запитання, які не стосувалися суті справи. Фактично це відбувалося з однією метою — маніпулювання, щоб даний допит був знятий”, — сказав М.Крим.
Він наголосив, “жодним чином сторона обвинувачення не є в змові ані з судом, ані будь з ким в Адміністрації Президента. Жодних питань не з ким не узгоджувалися”.
Як повідомляв УНН, на сьогоднішньому засіданні в суді були допитані постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та Президент України Петро Порошенко. Вони стали останніми свідками з боку сторони обвинувачення. Завтра суд планує розпочати допит свідків сторони захисту Януковича, яка заявляла про виклик 103 свідків зі своєї сторони.