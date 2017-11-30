Адвокаты планируют обжаловать арест Альперина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сторона защиты подаст апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об аресте бизнес-мена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки 800 тысяч долларов детективу НАБУ. Об этом журналистам после судебного заседания заявил адвокат Андрей Федур, передает корреспондент УНН.
"Конечно, мы не согласны с решением суда и будем подавать апелляционную жалобу. Мы считаем и указывали на это суду, что дело фальсифицировано, а обвинения является надуманным", - сказал А.Федур.
Как сообщал УНН, 30 ноября суд избрал арест для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении 800 тыс. долл. детектива НАБУ.