Адвокаты планируют обжаловать арест Альперина

"Конечно, мы не согласны с решением суда и будем подавать апелляционную жалобу. Мы считаем и указывали на это суду, что дело фальсифицировано, а обвинения является надуманным", - сказал А.Федур.

Как сообщал УНН, 30 ноября суд избрал арест для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении 800 тыс. долл. детектива НАБУ.