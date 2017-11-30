Адвокаты планируют обжаловать арест Альперина

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19490 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34813 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103550 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111777 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133087 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123216 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Адвокаты планируют обжаловать арест Альперина

Адвокаты планируют обжаловать арест Альперина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сторона защиты подаст апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об аресте бизнес-мена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки 800 тысяч долларов детективу НАБУ. Об этом журналистам после судебного заседания заявил адвокат Андрей Федур, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы не согласны с решением суда и будем подавать апелляционную жалобу. Мы считаем и указывали на это суду, что дело фальсифицировано, а обвинения является надуманным", - сказал А.Федур.

Как сообщал УНН, 30 ноября суд избрал арест для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении 800 тыс. долл. детектива НАБУ.

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