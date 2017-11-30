Адвокати планують оскаржити арешт Альперіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сторона захисту подасть апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про арешт бізнес-мена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара 800 тисяч доларів детективу НАБУ. Про це журналістам після судового засідання заявив адвокат Андрій Федур, передає кореспондент УНН.
“Звичайно, ми не згодні з рішенням суду і будемо подавати апеляційну скаргу. Ми вважаємо і вказували на це суду, що справа фальсифікована, а обвинувачення є надуманим”, — сказав А.Федур.
Як повідомляв УНН, 30 листопада суд обрав арешт для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні 800 тис. дол. детективу НАБУ.