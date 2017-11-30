Адвокати планують оскаржити арешт Альперіна

“Звичайно, ми не згодні з рішенням суду і будемо подавати апеляційну скаргу. Ми вважаємо і вказували на це суду, що справа фальсифікована, а обвинувачення є надуманим”, — сказав А.Федур.

Як повідомляв УНН, 30 листопада суд обрав арешт для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні 800 тис. дол. детективу НАБУ.