Адвокаты обжаловали решение суда об аресте имущества Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Защитники пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества в деле о поставках угля из ОРДЛО. Об этом во время брифинга заявил его адвокат Игорь Головань, передает УНН.
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"Решение об аресте имущества уже обжаловано. Обжаловано не только нами, представителями Петра Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест", - заявил Головань.
Детали
По его словам, судебное заседание, на котором рассмотрят жалобу защиты, назначено на 3 февраля.
Что было раньше
Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.
Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Контекст
Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.
6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.
В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.
Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.