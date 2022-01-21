Адвокати оскаржили рішення суду про арешт майна Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Захисники п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка оскаржили рішення Печерського райсуду про арешт його майна у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Про це під час брифінгу заявив його адвокат Ігор Головань, передає УНН.
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"Рішення про арешт майна вже оскаржене. Оскаржене не тільки нами, представниками Петра Порошенка, а і тими юридичними особами, на майно яких незаконно було накладено арешт", - заявив Головань.
Деталі
За його словами, судове засідання, на якому розглянуть скаргу захисту, призначене на 3 лютого.
Що було раніше
Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов'язання та зобов'язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім - до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.