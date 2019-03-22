Адвокат посетит Сущенко в исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в РФ, Марк Фейгин едет в колонию у своему подзащитному в российском городе Кирово-Чепецк. Об этом защитник сообщил в Twitter, передает УНН.
"Сегодня я в Кирово-Чепецке, иду в колонию к Роману Сущенко", - написал Фейгин.
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Как сообщал УНН, адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин получил официальное подтверждение права на посещение своего подзащитного в исправительной колонии в Кирово-Чепецке.
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Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.