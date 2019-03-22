Адвокат відвідає Сущенка у виправній колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, засудженого в РФ, Марк Фейгін їде в колонію до свого підзахисного в російському місті Кірово-Чепецьк. Про це захисник повідомив в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні я у Кірово-Чепецку, йду в колонію до Романа Сущенка", - написав Фейгін.
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Як повідомляв УНН, адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін отримав офіційне підтвердження права на відвідування свого підзахисного у виправній колонії у Кірово-Чепецку.
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Нагадаємо, Романа Сущенка, утримуваного у російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста в підрозділ Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.