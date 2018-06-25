Адвокат: дело Гриба через две-три недели могут начать слушать по существу

"Предварительное расследование закончено - дело передано на рассмотрение в Северо-Кавказский военный окружной суд ... Я думаю, что через две-три недели дело начнут слушать по существу", - сообщила адвокат.

Напомним, по словам адвоката, состояние здоровья задержанного украинца Павла Гриба ухудшается.

Как сообщал УНН, 7 сентября прошлого года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).