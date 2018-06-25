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Адвокат: справу Гриба через два-три тижні можуть почати слухати по суті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Справу затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, можуть почати розглядати по суті через два-три тижні. Про це під час прес-конференції заявила російський адвокат Марина Дубровіна, передає кореспондент УНН.

"Попереднє розслідування закінчено - справа передана на розгляд в Північно-Кавказький військовий окружний суд… Я думаю, що через два-три тижні справу почнуть слухати по суті", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, за словами адвоката, стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба погіршується.

Як повідомляв УНН, 7 вересня минулого року стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Павло Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

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