Адвокат: справу Гриба через два-три тижні можуть почати слухати по суті

"Попереднє розслідування закінчено - справа передана на розгляд в Північно-Кавказький військовий окружний суд… Я думаю, що через два-три тижні справу почнуть слухати по суті", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, за словами адвоката, стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба погіршується.

Як повідомляв УНН, 7 вересня минулого року стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Павло Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).