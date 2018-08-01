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Адвокат Рубана предлагал ГПУ заключить сделку о признании вины

Адвокат Рубана предлагал ГПУ заключить сделку о признании вины

Киев  •  УНН

 • 36274 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Адвокат Валентин Рыбин 27 июля обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением об инициировании процесса заключения сделки о признании вины руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Об этом сообщил УНН адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"Буквально 27 июля 2018 года я обратился официально с заявлением в прокуратуру об инициировании процесса сделки о признании вины Владимиром Рубаном. И я так понимаю, что это и было основанием для того быстрого завершения досудебного расследования. Потому что Украина не готова сейчас к проведению переговоров по обмену и соответственно по обмену Владимира Рубана", - заявил адвокат.

Добавим, Главный военный прокурор Анатолий Матиос еще 26 июля 2018 года сообщал, что дело в отношении Савченко и Рубана будет завершено в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщал УНН, 30 июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

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