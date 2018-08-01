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Адвокат Рубана пропонував ГПУ укласти угоду про визнання вини

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Адвокат Валентин Рибін 27 липня звернувся до Генеральної прокуратури України з заявою про ініціювання процесу укладення угоди про визнання вини керівником Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном. Про це повідомив УНН адвокат Рубана Валентин Рибін.

"Буквально 27 липня 2018 року я звернувся офіційно із заявою у прокуратуру про ініціювання процесу угоди про визнання вини Володимиром Рубаном. І я так розумію, що це і було підставою для того швидкого завершення досудового розслідування. Бо Україна не готова зараз до проведення переговорів з обміну і відповідно по обміну Володимира Рубана", - заявив адвокат.

Додамо, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос ще 26 липня 2018 року повідомляв, що справа щодо Савченко та Рубана  буде завершена протягом найближчих кількох днів.

Як повідомляв УНН, 30 липня 2018 року ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

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