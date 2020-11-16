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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18380 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 67607 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 79789 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91663 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112770 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114434 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126256 просмотра

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Адвокат о признании Трампом победы Байдена: это был сарказм

Адвокат о признании Трампом победы Байдена: это был сарказм

Киев  •  УНН

 • 14347 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Личный адвокат президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в воскресенье, что сообщение Трампа в Twitter о победе Джо Байдена на американских выборах было "сарказмом", - передает УНН со ссылкой на The Hill.

"То, что он говорит - это было, скорее всего, я думаю .. вы назвали бы это чем-то саркастическим, или комментарием по поводу ужасных времен, в которые мы живем... Очевидно, что он (Трамп - ред.) энергично отрицает это (признание результатов выборов - ред.) в судах", - сказал Джулиани в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его соперник-кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - победил на президентских выборах из-за махинаций при подсчете голосов.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированными", - написал Трамп.

В штабе Байдена отреагировали, отметив, что твит действующего президента является "еще одним подтверждением реальности".

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ, по предварительным результатам подсчетов, заявили о победе Джо Байдена. Однако такую позицию не поддерживает Дональд Трамп, который пытается оспорить результаты выборов в судах.

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