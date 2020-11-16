Адвокат о признании Трампом победы Байдена: это был сарказм
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Личный адвокат президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в воскресенье, что сообщение Трампа в Twitter о победе Джо Байдена на американских выборах было "сарказмом", - передает УНН со ссылкой на The Hill.
"То, что он говорит - это было, скорее всего, я думаю .. вы назвали бы это чем-то саркастическим, или комментарием по поводу ужасных времен, в которые мы живем... Очевидно, что он (Трамп - ред.) энергично отрицает это (признание результатов выборов - ред.) в судах", - сказал Джулиани в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его соперник-кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - победил на президентских выборах из-за махинаций при подсчете голосов.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированными", - написал Трамп.
В штабе Байдена отреагировали, отметив, что твит действующего президента является "еще одним подтверждением реальности".
Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ, по предварительным результатам подсчетов, заявили о победе Джо Байдена. Однако такую позицию не поддерживает Дональд Трамп, который пытается оспорить результаты выборов в судах.