Адвокат про визнання Трампом перемоги Байдена: це був сарказм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Особистий адвокат президента Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив у неділю, що повідомлення Трампа у Twitter про перемогу Джо Байдена на американських виборах було "сарказмом", - передає УНН із посиланням на The Hill.
"Те, що він говорить - це було, швидше за все, я думаю... ви назвали б це чимсь саркастичним, або коментарем з приводу жахливих часів, у які ми живемо... Очевидно, що він (Трамп - ред.) енергійно заперечує це (визнання результатів виборів - ред.) у судах", - сказав Джуліані у програмі Sunday Morning Futures на каналі Fox News.
Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що його суперник-кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден - переміг на президентських виборах через махінації під час підрахунку голосів.
"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані", - написав Трамп.
У штабі Байдена відреагували, зазначивши, що твіт чинного президента є "ще одним підтвердженням реальності".
Нагадаємо, вибори у США відбулися 3 листопада. Провідні американські ЗМІ, за попередніми результатами підрахунків, заявили про перемогу Джо Байдена. Однак такої позиції не дотримується Дональд Трамп, який намагається оскаржити результати виборів у судах.