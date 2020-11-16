Адвокат про визнання Трампом перемоги Байдена: це був сарказм

"Те, що він говорить - це було, швидше за все, я думаю... ви назвали б це чимсь саркастичним, або коментарем з приводу жахливих часів, у які ми живемо... Очевидно, що він (Трамп - ред.) енергійно заперечує це (визнання результатів виборів - ред.) у судах", - сказав Джуліані у програмі Sunday Morning Futures на каналі Fox News.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що його суперник-кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден - переміг на президентських виборах через махінації під час підрахунку голосів.

"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані", - написав Трамп.

У штабі Байдена відреагували, зазначивши, що твіт чинного президента є "ще одним підтвердженням реальності".

Нагадаємо, вибори у США відбулися 3 листопада. Провідні американські ЗМІ, за попередніми результатами підрахунків, заявили про перемогу Джо Байдена. Однак такої позиції не дотримується Дональд Трамп, який намагається оскаржити результати виборів у судах.