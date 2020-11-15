В штабе Байдена отреагировали на "твит" Трампа о победе демократа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Твит действующего президента США Дональда Трампа о победе бывшего вице-президента Джозефа Байдена является "еще одним подтверждением реальности", при этом Twitter-лента президента не определяет результаты выбороа. Об этом заявил глава администрации Белого дома Джозефа Байдена, за которым победу на выборах признали эксперты, Рон Клейн, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я принимаю это как еще одно подтверждение того факта, что Джо Байден победил на выборах - и не посредством какого-либо твита, не посредством мошенничества или чего-то еще, о чем безосновательно утверждает президент. Он победил, потому что получил больше голосов, окей, вот почему он победил", - сказал Клейн в интервью одному из телеканалов.
"Он получил больше голосов при всенародном голосовании, и он набрал такое же количество голосов выборщиков, которое сам президент Трамп назвал убедительным четыре года назад. Но посмотрите, если президент готов начать признавать эту реальность, это хорошо. Лента Дональда Трампа в Твиттере не делает Джо Байдена президентом или не президентом. Это сделал американский народ", - добавил представитель кампании Байдена.
Ранее 15 ноября действующий президент США Дональд Трамп "твитнул", что его соперник - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - победил на президентских выборах, ведь якобы были махинации при подсчете голосов. Это первый раз, когда он признал победу Байдена.
Впоследствии Трамп написал, что не считает Байдена победителем на президентских выборах.
Выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ по предварительным результатам подсчетов заявили о победе Джо Байдена.