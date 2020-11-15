У штабі Байдена відреагували на "твіт" Трампа про перемогу демократа

"Я приймаю це як ще одне підтвердження того факту, що Джо Байден переміг на виборах - і не за допомогою якихось твітів, не за допомогою шахрайства або чогось ще, про що безпідставно стверджує президент. Він переміг, тому що отримав більше голосів, окей, ось чому він переміг", - сказав Клейн в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Він отримав більше голосів при всенародному голосуванні, і він набрав таку ж кількість голосів вибірників, яку сам президент Трамп назвав переконливим чотири роки тому. Але подивіться, якщо президент готовий почати визнавати цю реальність, це добре. Стрічка Дональда Трампа в Твіттері не робить Джо Байдена президентом або не президентом. Це зробив американський народ", - додав представник кампанії Байдена.

Раніше 15 листопада чинний президент США Дональд Трамп "твітнув", що його суперник - кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден - переміг на президентських виборах, адже нібито були махінації під час підрахунку голосів. Це вперше, коли він визнав перемогу Байдена.

Згодом Трамп написав, що не вважає Байдена переможцем на президентських виборах.

Вибори в США пройшли 3 листопада. Провідні американські ЗМІ за попередніми результатами підрахунків заявили про перемогу Джо Байдена.