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У штабі Байдена відреагували на "твіт" Трампа про перемогу демократа

У штабі Байдена відреагували на "твіт" Трампа про перемогу демократа

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Твіт чинного президента США Дональда Трампа про перемогу колишнього віце-президента Джозефа Байдена є "ще одним підтвердженням реальності", при цьому Twitter-стрічка президента не визначає результати виборів. Про це заявив очільник адміністрації Білого дому Джозефа Байдена, за яким перемогу на виборах визнали експерти, Рон Клейн, передає УНН з посиланням на CNN.

"Я приймаю це як ще одне підтвердження того факту, що Джо Байден переміг на виборах - і не за допомогою якихось твітів, не за допомогою шахрайства або чогось ще, про що безпідставно стверджує президент. Він переміг, тому що отримав більше голосів, окей, ось чому він переміг", - сказав Клейн в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Він отримав більше голосів при всенародному голосуванні, і він набрав таку ж кількість голосів вибірників, яку сам президент Трамп назвав переконливим чотири роки тому. Але подивіться, якщо президент готовий почати визнавати цю реальність, це добре. Стрічка Дональда Трампа в Твіттері не робить Джо Байдена президентом або не президентом. Це зробив американський народ", - додав представник кампанії Байдена.

Раніше 15 листопада чинний президент США Дональд Трамп "твітнув", що його суперник - кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден - переміг на президентських виборах, адже нібито були махінації під час підрахунку голосів. Це вперше, коли він визнав перемогу Байдена.

Згодом Трамп написав, що не вважає Байдена переможцем на президентських виборах.

Вибори в США пройшли 3 листопада. Провідні американські ЗМІ за попередніми результатами підрахунків заявили про перемогу Джо Байдена.

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