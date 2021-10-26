"Лечение было очень плохое": адвокат Марадоны назвал причину смерти футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывший адвокат Диего Марадоны Матиас Морла дал показания прокурору в рамках расследования обстоятельств смерти аргентинского футболиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FOX Sports.
Детали
Адвокат назвал вероятную причину смерти Диего Марадоны. По его словам, лечение футболиста было “очень плохое”.
“Врачи совершили много ошибок, поэтому Диего и умер. Они надували бедолагу до тех пор, пока его сердце не разорвалось... Позже мы поняли, что это произошло из-за накопившейся в его теле воды”, — отметил Матиас.
Кроме того, адвокат назвал “сумасшедшим” решение семьи лечить Марадону за пределами больницы. Врачи настаивали, чтобы футболист оставался в клинике, однако родственники Диего разместили его в частном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал нанятый медперсонал.
Напомним
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинение в непреднамеренном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины было предъявлено семи медикам.
Аргентинец играл за “Барселону”, “Наполи” и “Ньюэллс Олд Бойз”. В 1986 году в составе сборной Аргентины Диего стал чемпионом мира. Марадону считают одним из величайших игроков в истории футбола.