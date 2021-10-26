"Лечение было очень плохое": адвокат Марадоны назвал причину смерти футболиста

Детали

Адвокат назвал вероятную причину смерти Диего Марадоны. По его словам, лечение футболиста было “очень плохое”.

“Врачи совершили много ошибок, поэтому Диего и умер. Они надували бедолагу до тех пор, пока его сердце не разорвалось... Позже мы поняли, что это произошло из-за накопившейся в его теле воды”, — отметил Матиас.

Кроме того, адвокат назвал “сумасшедшим” решение семьи лечить Марадону за пределами больницы. Врачи настаивали, чтобы футболист оставался в клинике, однако родственники Диего разместили его в частном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал нанятый медперсонал.

Напомним

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинение в непреднамеренном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины было предъявлено семи медикам.

Аргентинец играл за “Барселону”, “Наполи” и “Ньюэллс Олд Бойз”. В 1986 году в составе сборной Аргентины Диего стал чемпионом мира. Марадону считают одним из величайших игроков в истории футбола.