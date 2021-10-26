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"Лікування було дуже погане": адвокат Марадони назвав причину смерті футболіста

Київ • УНН

 • 17584 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній адвокат Дієго Марадони Матіас Морла надав свідчення прокурору в межах розслідування обставин смерті аргентинського футболіста. Про це повідомляє УНН із посиланням на FOX Sports.

"Лікування було дуже погане": адвокат Марадони назвав причину смерті футболіста

Деталі

Адвокат назвав імовірну причину смерті Дієго Марадони. За його словами, лікування футболіста було “дуже погане”.

“Лікарі зробили багато помилок, тому Дієго і помер. Вони надували бідолагу доти, доки його серце не розірвалося... Згодом ми зрозуміли, що це сталося через воду, яка накопичилася у його тілі”, — зазначив Матіас.

Окрім того, адвокат назвав “божевільним” рішення сім’ї лікувати Марадону за межами лікарні. Лікарі наполягали на тому, щоб футболіст залишався у клініці, проте родичі Дієго розмістили його у приватному будинку в передмісті Буенос-Айреса, де за ним доглядав найнятий медперсонал.

Нагадаємо

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті став гострий набряк легень, спричинений серцевою недостатністю. У травні 2021 року обвинувачення у ненавмисному вбивстві колишнього футболіста збірної Аргентини висунули сімом медикам.

Аргентинець грав за “Барселону”, “Наполі” та “Ньюеллс Олд Бойз”. 1986 року у складі збірної Аргентини Дієго став чемпіоном світу. Марадону вважають одним із найвидатніших гравців в історії футболу.

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