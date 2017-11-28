Адвокат: ГПУ начала расследование событий 2014 года в Украине по заявлению Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генерльна прокуратура Украины по заявлению экс-президента Виктора Януковича открыла производство в отношении действий совершенных в Украине в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.
"Соответствующее заявление 4 президента Украины Виктора Януковича о насильственном захвате государственной власти в феврале 2014 года было представлено им в ГПУ 14 июля этого года. Мы получили сообщение что за этим заявлением Генпрокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство №42017000000003432, и начала досудебное расследование", - сказал Сердюк.
Он отметил, что в своем заявлении Янукович требует от ГПУ проверить причастность к событиям 2014 года нынешних чиновников: Авакова, Кличко, Луценко, Наливайченко, Парубия, Пашинского, Турчинова, Тягнибока, Яценюка, и др.
На данный момент, в ГПУ эту информацию не подтвердили и не опровергли.