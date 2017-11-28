Адвокат: ГПУ розпочала розслідування щодо подій 2014 року в Україні за заявою Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генерльна прокуратура України за заявою екс-президента Віктора Януковича відкрила провадження щодо дій здійснених в Україні у лютому 2014 року. Про це УНН повідомив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.
"Відповідна заява 4 президента України Віктора Януковича про насильницьке захоплення державної влади у лютому 2014 року була подана ним до ГПУ 14 липня цього року. Ми отримали повідомлення що за цією заявою Генпрокуратура України зареєструвала кримінальне провадження № 42017000000003432, та розпочала досудове розслідування", - сказав Сердюк.
Він зазначив, що у своїй заяві Янукович вимагає від ГПУ перевірити причетність до подій 2014 року теперішніх високопосадовців: Авакова, Кличка, Луценка, Наливайченка, Парубія, Пашинського, Турчинова, Тягнибока, Яценюка, та інших.
Наразі, у ГПУ цю інформацію не підтвердили та не спростували.