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Адвокат: ГПУ розпочала розслідування щодо подій 2014 року в Україні за заявою Януковича

Адвокат: ГПУ розпочала розслідування щодо подій 2014 року в Україні за заявою Януковича

Київ • УНН

 • 9818 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генерльна прокуратура України за заявою екс-президента Віктора Януковича відкрила провадження щодо дій здійснених в Україні у лютому 2014 року. Про це УНН повідомив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.

"Відповідна заява 4 президента України Віктора Януковича про насильницьке захоплення державної влади у лютому 2014 року була подана ним до ГПУ 14 липня цього року. Ми отримали повідомлення що за цією заявою Генпрокуратура України зареєструвала кримінальне провадження № 42017000000003432, та розпочала досудове розслідування", - сказав Сердюк.

Він зазначив, що у своїй заяві Янукович вимагає від ГПУ перевірити причетність до подій 2014 року теперішніх високопосадовців: Авакова, Кличка, Луценка, Наливайченка, Парубія, Пашинського, Турчинова, Тягнибока, Яценюка, та інших.

Наразі, у ГПУ цю інформацію не підтвердили та не спростували.

 

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